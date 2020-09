Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupežná přepadení

Neznámý muž spáchal v průběhu několika dní tři loupežná přepadení. Pomůžete kriminalistům s odhalením jeho totožnosti?

Kriminalisté druhého policejního obvodu pracují na objasnění tří loupežných přepadení, která se stala v průběhu uplynulých čtyř dní v Praze 2. První případ se odehrál v úterý 1. září v ulici V Tůních krátce po třinácté hodině. Podezřelý požadoval po zaměstnankyni tamního obchodu veškerou hotovost, pod pohrůžkou, že jinak prodejnu vyhodí do vzduchu. Jako pádný argument držel v ruce atrapu výbušniny. Vystrašená žena z obavy o svůj život vydala z pokladny několik tisíc korun. V pořadí druhý případ se stal v lékárně ve Vyšehradské ulici o dva dny později. Totožný muž, vstoupil do provozovny kolem patnácté hodiny, a se slovy: „Nerad bych střílel, chci peníze“ požadoval hotovost. Žena za prodejním pultem se však nezalekla a svým mobilním telefonem vytočila linku 158. Když to muž zjistil na nic nečekal, a s nepořízenou odešel. O půl hodiny později však již stál na prahu vchodu do starožitnictví v Ječné ulici, kde pravděpodobně z nezdaru v lékárně hned u vchodu rozbil několik starožitností. Následně začal škrtit zaměstnance, když mu nechtěl vydat hotovost, kterou po něm požadoval. Poškozenému tak nezbilo nic jiného, než mu bankovky ve výši několika tisíc korun vydat.

Kriminalisté zajistili několik kamerových záznamů, na kterých je podezřelý muž zachycen. I když má roušku, jsme přesvědčeni, že by mohl být odhalen. Muž má na levém předloktí tetování. Pokud znáte jeho totožnost, kontaktujte linku tísňového volání 158.

Případ je prověřován pro podezření z trestného činu loupež. Pokud bude muž odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody, až na deset let.

por. Mgr. Jan Rybanský - 4. září 2020

