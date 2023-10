Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupeže, vydírání a nebezpečné vyhrožování

Jindřichův Hradec – Dobrá práce jindřichohradeckých kriminalistů.

Jindřichohradeckým kriminalistům se podařilo objasnit několik trestných činů, kterých se od června do srpna letošního roku dopouštěla pětičlenná parta mladíků z Jindřichohradecka. Mladíci ve věku od 17 do 19 let se svého protiprávního jednání dopouštěli na různých místech okresního města. Skutků se dopouštěli v některých případech společně, jako pětičlenný gang, jindy jako dvojice, či trojice. První z případů se odehrál počátkem června na sídlišti Hvězdárna, kde poškozeného obklíčili a požadovali od něho peníze. Jelikož u sebe žádné neměl, sebrali mu energetický nápoj. Koncem června v místní části Otín, v jednom případě sebrali poškozenému pod pohrůžkou násilí elektronikou cigaretu a dále ve stejný den tohoto poškozeného s jeho dalšími dvěma kamarády fyzicky napadli. O pár dní později čtyřem poškozeným vyhrožovali ublížením na zdraví. Dále začátkem července letošního roku v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka opět čtyřem poškozeným pod pohrůžkou násilí prohledali batohy, kdy z jednoho odcizili Powerbanku a prsten. Na začátku měsíce srpna poblíž křižovatky ulic Václavská a U Nemocnice pod pohrůžkou násilí donutili poškozeného k vydání příruční tašky.

Mladící se nyní budou za své protiprávní jednání zodpovídat u soudu.

13. října 2023

