Loupeže v sázkových kancelářích objasněny

Havířov - kriminalisté muže obvinili ze spáchání loupeže

Začátkem ledna a koncem února letošního roku došlo v Havířově k loupežím ve dvou sázkových kancelářích. V obou případech těsně před koncem otevírací doby vstoupil do provozoven maskovaný muž se zbraní v ruce a vyžadoval vydání peněz, což obsluha v obavě o svůj život učinila a přes otvor pro příjem a výdej peněz finanční hotovost poskytla. Poté muž z provozoven spěšně odešel.

Havířovští kriminalisté společně s policisty obou obvodních oddělení a kolegy celého územního odboru Karviná rozjeli rozsáhlé pátrání. Vyslechli svědky, prověřili veškerá oznámení veřejnosti, která by s činy mohla souviset. Kriminalističtí technici strávili desítky hodin nad vyhodnocování všech dostupných stop z obou míst činu. Do prověřování byli zapojeni také kolegové mimo Moravskoslezský kraj. Zjištěné indicie totiž nasvědčovaly, že pravděpodobný pachatel může pobývat mimo náš kraj, což se také potvrdilo. Důsledná a doslova mravenčí práce přinesla výsledky a koncem minulého týdne byl muž, který se vrátil do svého rodiště, havířovskými policisty zadržen.

Zadržený sedmadvacetiletý muž s kriminalisty spolupracoval, svou trestnou činnost nepopíral. K oběma loupežím se doznal. Uvedl, že ke skutkům ho dovedla tíživá finanční situace, použil plastovou maketu pistole a že svých skutků lituje.

Na základě vyhodnocených poznatků jej policisté 3. oddělení obecné kriminality obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

18. 8. 2023

