Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Loupeže s těžkým zraněním

Ms kraj - obvinění skončili ve vazbě

Krajští kriminalisté odboru obecné kriminality si po vyhodnocení všech informací převzali do své kompetence od kolegů z Městského ředitelství policie Ostrava dva případy násilného jednání, ke kterým došlo v průběhu měsíce července. Jednalo se o dvě události na sobě nezávislé, které se staly na různých místech Ostravy. Následkem bylo těžké zranění poškozených. Jeden z případů byl oznámen až po 14 dnech od skutku, kdy tato skutečnost ztížila odhalení útočníků a zjištění všech okolností. Kriminalisté však díky osobní, místní znalosti a městskému kamerovému systému zjistili poznatky k možným podezřelým, které následně ustanovili.

V těchto dnech zahájili vrchní komisaři odboru obecné kriminality trestní stíhání tří mužů ze zvlášť závažných zločinů loupeže a přečinů výtržnictví.

Dva z obviněných (34 a 42 let) na místě veřejnosti přístupném v Ostravě – Porubě v první polovině července po slovním konfliktu měli opakovaně fyzicky napadnout 34letého známého a následně jej měli okrást o věci, které měl v batohu. Kopy a údery do oblasti hlavy a hrudníku mu měli způsobit těžké zranění. Poškozený následně zkolaboval a pomoc mu přivolala kolemjdoucí. Byl ve velmi vážném, život ohrožujícím stavu převezen do nemocnice. Oba obvinění byli v minulosti odsouzeni za násilné trestné činy.

Druhý případ násilného jednání se udál ke konci měsíce července v Ostravě – Hulvákách. Dnes již obviněný 20letý muž měl oslovit 41letého poškozeného s požadavkem o cigaretu. Po odmítnutí jej měl opakovaně napadnout údery vedené převážně na hlavu a hrudník. Poškozený upadl na zem, kde měl útok pokračovat. Poté ho měl obviněný prohledat, odcizit mu cigarety, zapalovač a 100 korun. Muž utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice. Útočník byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a skutku se měl dopustit pouhých šest měsíců po propuštění z posledního výkonu trestu.

Trestní stíhání je u všech obviněných vedeno vazebně a v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 12 let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

9. srpna 2024

