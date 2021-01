Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupež, vydírání a porušování domovní svobody

PLZEŇ - Společným jednáním za pomoci vydírání a lsti se dopustili zvlášť závažného zločinu loupež. Kriminalistům se povedlo z takového jednání obvinit dva muže, kteří jsou v současné době umístěni ve vazbě. Oba se z předchozí trestní minulosti nepoučili.

Celý případ se odehrál dne 13. prosince 2020 okolo osmé hodiny večer v Plzni. Pachatel telefonicky kontaktoval poškozenou ženu, kterou pod záminkou důležitého hovoru vylákal před prodejnu v Plzni na Lochotíně. Zde si přisedla do přistaveného vozidla, kde se nacházel volající společně s dalším pachatelem, který se ukrýval na zadních sedadlech pod dekou. Po poškozené následně oba hlasitě požadovali, aby navštívila svou kamarádku v jejich společnosti. Pachatelé ženě pohrozili, že když tak neučiní, bude s nimi muset setrvat tak dlouho, dokud jejich pokyn nesplní. To v ženě vzbudilo obavu o její zdraví a z donucení oba pachatele dovedla do místa bydliště své kamarádky v Plzni na Vinicích. Po vstoupení do bytového domu se pachatelé schovali na chodbě mimo zorné pole dveřního kukátka, přičemž při otevření dveří poškozenou neoprávněně vstoupili do chodby bytu. V bytě se dožadovali po druhé poškozené vyplacení dlužné částky za jejího přítele, který si toho času odpykává trest odnětí svobody. Pohrozili ženě, že pokud jim peníze nevydá, udělají jí z bytu doslova "kůlničku na dříví". Pod nátlakem těchto výhrůžek s nimi poškozená následně odešla k nejbližšímu bankomatu, ze kterého vyzvedla požadovanou finanční hotovost ve výši 13 000 korun, kterou jim ihned předala. Kriminalisté se nahlášeným případem intenzivně zabývali, zjišťovali a prověřovali získané poznatky a na začátku ledna 2021 postupně vypátrali a zadrželi oba pachatele. V průběhu prověřování případu vyšlo najevo, že se jedná o sourozence. Muži zákona oba bratry ve věku 41 a 40 let následně obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež v souběhu s přečiny porušování domovní svobody a vydírání spáchané formou spolupachatelství. Bratři se z předchozí trestní minulosti nepoučili a v současné době jsou umístěni ve vazební věznici.

nprap. Veronika Hokrová

21. ledna 2021

