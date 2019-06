Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupež vlajky

Kriminalisté objasnili případ loupeže mezi fotbalovými příznivci.

V neděli 15. července 2018 se okolo patnácté hodiny stala na zastávce tramvaje Strašnická v Praze 10 loupež. Na tramvaj tam čekali příznivci vršovického fotbalového klub, kteří se vraceli ze zápasu, a jeden z nich měl v batohu klubovou vlajku. Z ničeho nic k nim přistoupili tři muži maskovaní kuklami, kdy na ně jeden z nich zaútočil ranami pěstí a následně jim uloupili batoh s vlajkou a hotovostí ve výši několika tisíc korun. Pak útočníci z místa utekli.

Případ začali vyšetřovat kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří ho téměř po roce usilovné práce uzavřeli sdělením obvinění pětici mužů ve věku od devatenácti do sedmadvaceti let. Kriminalisté zjistili, že po skončení zápasu příznivce klubu, který měl vlajku v batohu, několik hodin sledovali a čekali na vhodný okamžik, kdy ho přepadnou a oloupí. Celkem se do tohoto přepadení a sledování zapojilo pět, nyní již stíhaných mužů, kteří jsou podezřelí z trestného činu loupež, za což jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Jan Daněk – 5. 6. 2019

