Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupež v Tchořovicích

Strakonice - Kriminalisté pátrají po pachateli loupeže.

Kriminalisté ze Strakonic vyšetřují závažný zločin loupeže. Neznámý pachatel vnikl do jednoho domu v obci Tchořovice a to v pátek kolem třetí hodiny odpolední. V domě pravděpodobně překvapil a zezadu udeřil do hlavy starší ženu, která ztratila vědomí. Během jejího bezvědomí pachatel dům prohledal a odcizil finanční hotovost a šperky. Odnesl si lup za několik desítek tisíc korun. Přepadená žena musela být ošetřena.

Kriminalisté žádají každého, kdo si všiml něčeho podezřelého, nebo má k případu nějaké informace, aby vše oznámil na lince 158.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

8. prosince 1019

vytisknout e-mailem