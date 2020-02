Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupež v Tchořovicích – nové informace

Strakonice - Kriminalisté pátrají po důležitém svědkovi!

Kriminalisté ze Strakonic vyšetřují závažný zločin loupeže. Neznámý pachatel vnikl do jednoho domu v obci Tchořovice, a to v pátek 6. prosince 2019 kolem třetí hodiny odpolední. V domě pravděpodobně překvapil a zezadu udeřil do hlavy starší ženu, která ztratila vědomí. Během jejího bezvědomí pachatel dům prohledal a odcizil finanční hotovost, šperky a hodinky. Odnesl si lup za několik desítek tisíc korun. Přepadená žena musela být ošetřena, utrpěla zranění na hlavě a také v obličeji.

Pokračujícím vyšetřováním policisté zjistili, že by s případem mohl mít něco společného muž ve věku kolem 35 let, který se pravděpodobně představuje jako Ferdinand. Je velmi podobný muži na přiložené fotografii, působí však starším dojmem. Policisté potřebují jakékoliv informace k tomuto muži, především jeho aktuální místo pobytu. Sám by se také měl ozvat policistům, mohl totiž vidět něco důležitého.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

4. února 2020

Odkazy do noveho okna Důležitá osoba_Ferdinand Detailní náhled

vytisknout e-mailem