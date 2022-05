Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupež v provozovně

Kriminalisté řeší případ přepadení provozovny, která provádí transfery peněz.

Kriminalisté hledají dva muže, kteří jsou podezřelí z loupeže v provozovně na Václavském náměstí, jenž se zabývá převody peněz do zahraničí. Muži vstoupili do pobočky, kde byl jeden zaměstnanec, kterého donutili odejít do zadních prostor. Tam ho zbili, hrozili mu pistolí a chtěli po něm kód k trezoru. Ten jim poškozený vydal a pachatelé si z trezoru odnesli několik milionů korun. Následně z pobočky odešli, ale ještě před tím poškozeného znehybnili lepicí páskou, kterou mu svázali ruce i nohy.

Podezřelé muže zachytilo několik kamer a nyní pátráme po jejich totožnosti. Jestli je někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Podle všeho jsou podezřelí muži cizinci hovořící rusky.

Případ se stal v říjnu 2021 a vzhledem k tomu, že se konkrétní stopa, kterou kriminalisté měli, nepotvrdila, obracíme se nyní s žádostí o spolupráci na veřejnost.

mjr. Jan Daněk – 5. 5. 2022

Související dokumenty Podezřelí.mp4

Velikost souboru:37,6 MB / formát MP4

