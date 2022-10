Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež v prodejně kriminalisté objasnili

JIHLAVSKO: Ze spáchání trestných činů byli obviněni dva muži

Jihlavským kriminalistům se podařilo objasnit loupež, ke které došlo letos na jaře. Pozornost dvou mužů z Prahy, kteří do Jihlavy přijeli, upoutala náhodná prodejna a jejich cílem se stala krabice plná cigaret. Kromě loupeže v obchodě byli obviněni ještě z krádeže, které se dopustili v Praze. Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů, jeden z nich je v současné době ve věznici, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost.

K loupeži došlo v první polovině března v lokalitě ulice Romana Havelky. Do prodejny přišli v dopoledních hodinách dva muži a přes odpor zaměstnankyně si odnesli krabici s cigaretami. Žena neutrpěla zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. Muži vzali zboží za více než šedesát tisíc korun.

Následně přijali policisté oznámení a případ začali prověřovat. Provedli šetření, po mužích pátrali, shromažďovali a vyhodnocovali poznatky a informace. Postupně se dostali na stopu podezřelých mužů a následně se jim podařilo zjistit jejich totožnost. Jeden z podezřelých je umístěn ve věznici v souvislosti s jinou spáchanou trestnou činností. Na druhého muže vydal státní zástupce souhlas se zadržení a policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání. Na začátku tohoto týdne muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi v Praze, jeho další cesta směřovala na jihlavské policejní oddělení a byl umístěn do cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání mužů ve věku osmačtyřicet a padesát let, oba z Prahy. „Muži byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu krádeže, oba trestné činy spáchané formou spolupachatelství,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Oba obvinění muži jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté.

Muži jsou obviněni z toho, že v jihlavské prodejně jeden z nich vstoupil do prostoru pro zaměstnance, napadl ženu, která se mu v jednání snažila zabránit, a vzal krabici s cigaretami. Druhý obviněný muž ji poté převzal a oba z prodejny odešli. Kromě loupeže čelí muži ještě obvinění z toho, že v druhé polovině března odcizili kolem poledne krabici s cigaretami v Praze. Jeden z nich odvedl pozornost prodavačky a druhý z prodejny krabici nepozorovaně odnesl. Při krádeži vznikla škoda za necelých sedmdesát tisíc korun.

Cigarety si muži v obou případech po činu rozdělili, následně je využili k prodeji a finančnímu zisku i k vlastní spotřebě.

Po provedení všech nezbytných procesních úkonů byl obviněný muž ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

26. října 2022

