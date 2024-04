Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupež v prodejně

Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu loupežného přepadení, a v souvislosti s činem, by přivítali kamerové záznamy z palubních kamer.

Případ se odehrál ve čtvrtek 28. března ve 14:22 hod. v prodejně potravin ve východním vestibulu stanice metra Nové Butovice linky B.V tu dobu neznámý pachatel vstoupil do provozovny a namířil si to rovnou k prodavačce, která stála za prodejním pultem. Rukou ji otlačil do rohu prodejny tak, aby mu nepřekážela v cestě k hotovosti položené na pultu. Celkem šestnáct a půl tisíce si následně z pultu vzal, vyběhl z prodejny a dal se na útěk do ulice Řeporyjská...

Touto cestou se obracíme především na řidiče motorových vozidel, kteří projížděli v inkriminované době, tedy v časovém rozmezí od čtrnácti do patnácti hodin ulicí Řeporyjská, či ulicí Karlštejnská, aby poskytli své kamerové záznamy z palubních kamer kriminalistům. Pokud těmito záznamy disponujete, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Jan Rybanský - 3. březen 2024

vytisknout e-mailem