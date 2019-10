Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupež v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Poznáváte muže na kamerových záznamech?

Karlovarští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který by měl mít na svědomí loupežné přepadení v Karlových Varech. V neděli 25. 8. 2019 v době od 18:40 až 18:50 hodin měl v podchodu ve směru od Chebského mostu k Becherplatzu v ulici T. G. Masaryka nejdříve vulgárně nadával devětapadesátiletému muži, kterého následně o několik metrů dále fyzicky napadl několika ranami pěstí do obličeje. Poté, co napadený muž z místa odcházel, tak ho neznámý pachatel znovu fyzicky napadl. Přitom mu měl odcizit peněženku s finanční hotovostí a také batoh. Při odchodu měl napadenému muži ještě vyhrožovat zabitím.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycený podezřelý muž při svém útoku.

Pokud muže na záběrech poznáváte, nebo víte, kde by se mohl pohybovat, volejte na linku 158 nebo se dostavte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 10. 2019

Související dokumenty Loupež KV.mp4

Velikost souboru:49,8 MB / formát MP4

