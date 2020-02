Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loupež v hradecké lékárně

HRADECKO - Muž byl zaměstnanci na místě zadržen.

Včerejšího dne 19.2. byl policisty obviněn z trestného činu loupež 31letý muž. Ten ve středu okolo poledne přeskočil prodejní pult v jedné hradecké lékárně, odstrčil obsluhující lékárnici, až spadla na zem a z trezoru odcizil 3 balení léku. Poté se dal na útěk, v kterém mu však zabránili další zaměstnanci, kteří ho zpacifikovali a zadrželi až do příjezdu policejní hlídky. Policisté ho převezli na služebnu a umístili do policejní cely.

Z následného vyšetřování vyplynulo, že muž měl zájem jen o jeden konkrétní lék, který užívá dlouhodobě a jelikož ho využíval dříve, než měl, tak mu ho lékař nemohl předepsat. Muž je stíhán na svobodě, a pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Iva Kormošová

21.2.2020, 14.40

