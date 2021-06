Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupež se zbraní

České Budějovice - Žena se nezalekla a policisté lumpa dopadli za 20 minut.

Další policejní manévry si v Českých Budějovicích vyžádalo oznámení o loupežném přepadení v neděli v podvečer. Z benzínové čerpací stanice na Dlouhé louce v Českých Budějovicích volala obsluha na linku policie 158, pracovnice čerpací stanice oznámila pokus o loupež. Do prodejny čerpací stanice totiž vstoupil po šesté večer muž v kraťasech, s batohem a s pistolí v ruce požadoval vydání hotovosti. Obsluhující žena mu odmítla peníze vydat, začala právě směnu a má prázdnou kasu. Pachatel pravděpodobně tuto reakci nečekal a z čerpací stanice utekl směrem ke Stromovce. Po tomto ozbrojeném pachateli začaly okamžitě pátrat hlídky policistů i strážníků z Českých Budějovic. Do dvaceti minut hlásila hlídka strážníků zadržení podezřelého muže. Pachatele si následně převzali kriminalisté. Čeká jej výslech, obvinění z pokusu loupeže a také vyšetřovatel požádal o uvalení vazby. Při zadržení měl muž plynovou pistoli ještě u sebe. Co dodat? Opravdu dobrá spolupráce!

7. června 2021

