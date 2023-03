Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež policisté objasnili

ŽĎÁRSKO: Cizinci jsou stíháni vazebně

Kriminalisté žďárského územního odboru objasnili loupežné přepadení, které mají na svědomí dva muži cizí státní příslušnosti. Napadený muž utrpěl při útoku zranění a pachatelé ho připravili o finanční hotovost a platební kartu. Útočníci byli obviněni ze spáchání dvou trestných činů a na podaný návrh byli vzati do vazby. Hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.

V pátek 17. února kolem půl dvanácté večer přijali policisté oznámení o napadení, ke kterému došlo v parku Čechovy sady ve Velkém Meziříčí. Na místo vyjely policejní hlídky. Policisté získali v součinnosti s městskou policií důležité poznatky k možným pachatelům a začali po nich pátrat.

Prověřování případu převzali kriminalisté služby kriminální policie a vyšetřování. Muže ze státu východní Evropy se podařilo vypátrat a následně zadržet ve středu 8. března na území Jihomoravského kraje.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržených mužů. „Muži ve věku osmadvacet let a osmatřicet let byli obviněni ze spáchání zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl mjr. Bc. Radek Hraško, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Muži jsou obviněni z toho, že po předchozí společné domluvě si počkali na osmatřicetiletého muže, kterého přepadli, kdy poškozený upadl na zem. S boxerem nasazeným na ruce pokračoval v útoku jeden z obviněných. Poté osmadvacetiletý cizinec strhl z ramene poškozeného brašnu, ve které měl peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Po přepadení poškozeného skopli z meze dolů. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby a policisté je následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost hrozí mužům trest odnětí svobody až na deset let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

15. března 2023

vytisknout e-mailem