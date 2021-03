Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Loupež pod hrozbou namířené zbraně

ORLICKOÚSTECKO – Po dobrém chtěl cigarety, po zlém peníze.

Ilustrační foto PČRZřejmě kuřácká vášeň měla jednadvacetiletého muže ve večerních hodinách přimět loupežně přepadnout devětapadesátiletého muže u vlakového nádraží v Chocni.

Mladík měl nejprve oslovit náhodně procházejícího muže, zda by mu nedal cigarety, což oslovený odmítl. S tím se mladý muž patrně nechtěl spokojit. Se psem na vodítku měl jít za ním, zezadu ho jednou rukou uchopit za oděv a druhou mu pod pohrůžkou: „tak teď mně dáš všechny peníze, co máš“ k boku těla přiložit pistoli. Požadavek vydání peněz měl umocnit natažením závěru zbraně a vyslovením: „napočítám do tří a zmáčknu to“. Napadený ve strachu o život vyndal a otevřel peněženku, ze které mu útočník údajně odcizil finanční hotovost ve výši 200 korun. Pravděpodobně mu to bylo málo a měl se domáhat i obsahu jeho kapes, to už byl vyrušen kolemjdoucím a z místa odešel.

Prověřováním případu choceňští policisté spolu s orlickoústeckými kriminalisty zjistili, že by se mělo jednat o jednadvacetiletého muže z nedalekého Vysokého Mýta. Pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež mu sdělili obvinění. Vzhledem k tomu, že obviněný se měl koncem roku 2020 dopustit nebezpečného vyhrožování se zbraní a ublížení na zdraví, za což je rovněž stíhán, bude trestnímu stíhání čelit ve vazební věznici. Pokud se jeho vina prokáže, za zvlášť závažný zločin mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

10. března 2021

por. Mgr. Lenka Vilímková

