Loupež objasněna

Písek – Obviněný muž skončil ve vazbě.

Písečtí kriminalisté objasnili loupežné přepadení benzinové čerpací stanice, na případu pracovali od 8. září 2019. Ve čtvrtek 26. září odpoledne zadrželi, na základě zjištěných poznatků, podezřelého muže (1996), proti kterému vyšetřovatel zahájil trestní stíhání a podal podnět k návrhu na vzetí do vazby. Soud návrhu v pátek 27. září vyhověl.

Vyšetřování případu pokračuje.

Tisková zpráva ze dne 11. září 2019:

Loupež

Písečtí kriminalisté řeší od nedělního večera případ loupežného přepadení na benzinové čerpací stanici Petrol na Pražské ulici. Zatím nezjištěný maskovaný pachatel přišel pár minut po půl deváté večer do provozovny, kde s nožem v ruce požadoval po obsluze vydání finanční hotovosti. Žena za kasou na pachatelovo výzvu nereagovala, tak si několik tisíc korun vzal sám a z prodejny utekl.

Na místo činu vyjížděli policisté, kriminalisté i policejní psovod se služebním psem.

Pachatel byl asi 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy a oblečen byl do tmavě modré bundy, zelené mikiny s kapucí a tmavých kalhot. Hlavu si maskoval látkou s otvory pro oči.

Kriminalisté pátrají po pachateli a prošetřují všechny okolnosti loupežného přepadení. Máte-li k popisovanému případu jakékoli informace, neváhejte se na policisty obrátit. Kriminalistům by mohli pomoci také řidiči, kteří místem v uvedené době projížděli ve směru na průmyslovou zónu i do centra města, a mají ve vozidlech palubní kamery. Tyto záznamy by mohly k objasnění případu také pomoci.

Využít můžete linku 158, případně kontakt přímo na písecké kriminalisty 974 235 325.

Děkujeme.

30. září 2019

