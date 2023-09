Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupež na Hvězdárně

Jindřichův Hradec - Kriminalisté vyšetřují loupež, obětí je mladík.

Kriminalisté z Jindřichova Hradce odhalili a prověřují tři mladé pachatele pro podezření z trestného činu loupeže. Začátkem června na sídlišti Hvězdárna obklíčili poškozeného mladíka a požadovali peníze. Přepadeného prohledali, a když neuspěli, sebrali mu alespoň energetický nápoj. Pak z místa odešli. Dopustili se i tak závažné loupeže, zákon se na takovéto jednání dívá velmi přísně. U soudu by mohl hrozit trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

24. září 2023

