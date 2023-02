Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Loupež na čerpací stanici a další tři v prodejnách objasněny

Orlovští policisté v těchto dnech objasnili další čtyři loupeže spáchané v katastru města

Loupež z počátku tohoto měsíce je poněkud kuriózní, posuďte sami …

Sám se udal

Začátkem února v brzkých ranních hodinách se na policejní služebnu v Orlové dostavil mladý muž s přiznáním, že v jedné prodejně s rychlým občerstvením spáchal loupež. Uvedl, že v noci, poté co užil pervitin, bloumal městem. Všiml si stánku s občerstvením a vzpomněl si, že výrobek, který si zde nedávnou koupil, mu vůbec nechutnal. Muž policistům uvedl, že se najednou „naštval“ a rozhodl se, že si peníze utracené za nechutné jídlo vezme od prodejce zpět. Na zemi měl naleznout nůž, vzal ho a zaklepal na uzamčené dveře prodejny, ve které se svítilo. Muže, který mu přišel otevřít, měl ohrožovat nožem a požadovat vydání peněz. Což poškozený v obavě o život učinil.

Poté, co s uloupenými penězi odešel z prodejny, pěšky i taxíkem cestoval Orlovou. Při tom si měl uvědomit, jak závažného činu se dopustil, a proto se přišel na policii udat.

Orlovští kriminalisté devětadvacetiletého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Listopadová loupež na čerpací stanici objasněna

Objasnění dalších tří loupeží jejich pachatelé policistům již tak moc neulehčili. Byla výsledkem místní znalosti, úzké spolupráce policistů obvodního oddělení, kriminalistů a strážníků městské policie a desítkami hodin při vyhodnocování dokumentace. Zkrátka důsledná a intenzivní „mravenčí“ práce.

Koncem minulého týdne před osmou hodinou vstoupili do jedné prodejny v Orlové dva maskovaní muži. Vyšší z nich pod pohrůžkou násilí podpořenou nožem držícím v ruce požadoval vydání finanční hotovosti. Prodavačka utekla z prodejny na chodbu domu, kde volala o pomoc. Aniž by cokoli odcizil, utekl rovněž útočník i s druhým mladíkem.

Bezprostředně po oznámení loupeže zahájili orlovští policisté a kriminalisté v součinnosti se strážníky městské policie rozsáhlé pátrání v katastru města. Zhruba do dvaceti minut kontrolovali mladého muže odpovídajícího popisu. Ke spáchání loupeže se na místě přiznal.

Kriminalistům následně uvedl, že má „na svědomí“ také loupež na čerpací stanici, kterou spáchal loni v listopadu. Tehdy měl s nožem v ruce pod hrozbou násilí vyžádat vydání cigaret a finanční hotovosti, což obsluha učinila. Dle jeho sdělení následně cigarety vykouřil a všechny peníze utratil pro svou potřebu.

Kriminalisté dvacetiletého muže obvinili ze spáchání zločinu loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Podnět na vzetí do vazby soudce neakceptoval, jelikož obviněný se písemně zavázal vést řádný život pod dohledem probačního úředníka.

Další loupež měli spáchat mladiství

Během prověřování výše uvedeného skutku vyšly najevo další skutečnosti, které vedly k objasnění jiné loupeže spáchané začátkem minulého týdne. V úterý odpoledne vstoupil do prodejny potravin maskovaný muž s nožem v ruce a požadoval vydání peněz. V obavě o svůj život prodavačka otevřela pokladnu a muž z ní sám „vybral“ více než 10 000 korun v bankovkách i mincích. Poté z prodejny odešel.

Indicie shromážděné kriminalisty vedly ke dvěma mladistvým, přičemž mladší z nich měl „hlídat“ před prodejnou a starší loupež „realizovat“.

Vzhledem k věku a povaze skutku byl jeden obviněn ze spáchání pomoci k provinění loupeže a druhý ze spáchání provinění loupeže. V případě postihu mladistvých pachatelů jsou trestní sazby poloviční.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělní tisku

15. 02. 2023

