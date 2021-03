Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupež na BČS objasněna do hodiny

J. Hradec– Policisté ze Suchdola nad Lužnicí odvedli skvělou práci.

Dne 15. března kolem 11:00 hodin v obci Suchdol nad Lužnicí vstoupil v té době neznámý pachatel s kšiltovkou a s vlněným šátkem na obličeji do prostoru čerpací stanice. Zde se pouze rozhlédl a odešel pryč. Po pěti minutách se opět vrátil přioblečen do zimní bundy s batohem na rameni. Měl přistoupit až k pokladnímu pultu, vyčkat na příchod obsluhy a ženě sdělit, že toto je přepadení s tím, aby mu dala peníze. Poškozená vydání hotovosti odmítla a nechtěla věřit tomu, že se skutečně o přepadení jedná. Podezřelý muž, aby své jednání umocnil, měl říci, že má zbraň, avšak poškozená si trvala na svém, že mu nic nedá. Podezřelý poté měl sdělit, že je to „ legrace“, že je opilý a odešel neznámo kam. Svým jednáním nezpůsobil škodu na zdraví ani na majetku. Na místo se ihned dostavili policisté ze Suchdola nad Lužnicí, kteří vytěžili poškozenou. Na základě osobní a místní znalosti vzápětí ustanovili osobu možného pachatele, kterého v pravé poledne, tedy do hodiny od loupežného přepadení, zadrželi a předali jindřichohradeckým kriminalistům.

Policisté dále zjistili, že se „ výtečník“ dopustil ještě dvou trestných činů a neváhal okrást ani vlastní matku. Přinejmenším od prosince roku 2020 do 16. února 2021, používal se souhlasem své matky její platební kartu, kdy při jednotlivých výběrech finanční hotovosti určené na nákupy právě pro ni, měl provádět se zištným úmyslem i další výběry finanční hotovosti o čemž se však poškozené nijak nezmínil. Odcizenou hotovost měl použít pro vlastní potřebu. Takto měl své matce z účtu odcizit nejméně 140 500 korun.

Dne 26. února kolem 15.30 hodin měl využít nepozornosti poškozené, která vedla své jízdní kolo po chodníku v jedné z ulic v Třeboni, kdy jí měl z košíku umístěném nad zadním kolem jejího jízdního kola, odcizit zde uloženou dámskou kabelku s dámskou peněženkou, ve které měla žena uloženou finanční hotovost ve výši 12 200 korun a osobní doklady. Svým jednáním měl poškozené způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 13 300 korun.

Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování z J.Hradce dne 16. března vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání pro výše uvedené tři skutky, které bylo podezřelému muži předáno před započetím výslechu. Policejní komisař téhož dne rovněž podal podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Zda bude vazba uvalena rozhodne v nejbližších hodinách příslušný soud. Obviněný je i nadále umístěn v cele při obvodním oddělení policie J. Hradec.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová

17. března 2021

