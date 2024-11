Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež kriminalisté objasnili

JIHLAVSKO: Muž vyhrožoval a napadl svoji blízkou příbuznou

Za mřížemi skončil muž, který vyhrožoval své blízké příbuzné, požadoval po ní pod pohrůžkou násilím peníze a ženu také napadl. Jedná se o recidivistu, který byl již mnohokrát soudně trestaný a brány věznice opustil teprve v druhé polovině října. Další násilné trestné činnosti se tak dopustil krátce po svém propuštění. Muž je obviněn ze spáchání dvou trestných činů. Stíhaný je vazebně a na svobodě tak strávil jen necelý měsíc.

Policejní komisař na základě shromážděných důkazů zahájil trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Jihlavska. „Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminalisty. Obviněný muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, zejména majetkovou. Odpykal si i nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Muž své násilné jednání zaměřil na svou matku. Krátce po svém propuštění z věznice za ní dorazil do obce na Polensku a nějakou dobu u ní pobýval. Obviněn je z toho, že ženu v domě slovně napadal a pod pohrůžkou násilí po ní požadoval peníze. Když mu finanční hotovost odmítla vydat, choval se vůči ženě útočně a v obavě z dalšího útoku před ním musela utéct. Následně se rozhodla, že ho s pomocí dalších příbuzných odvezou do Jihlavy. Když ale muž ve městě z vozidla vystupoval, ženu sedící v autě napadl a opakovaně ji udeřil do oblasti hlavy. Navíc opět čelila urážkám a slovnímu útoku. Napadená žena neutrpěla zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření.

Obviněný muž byl na podaný návrh vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová

14. listopadu 2024

