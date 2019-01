Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupež a znásilnění v obchodě s oblečením

Policisté zadrželi muže, který se zbraní v ruce přepadl obchod s oblečením a znásilnil prodavačku.

Ve čtvrtek 3. ledna v půl třetí odpoledne zavolal oznamovatel na tísňovou linku 158 s tím, že se zřejmě něco děje v jeho obchodě s oblečením na Žižkově. Když totiž vstoupil do prodejny, tak jeho zaměstnankyně vyšla ze zázemí obchodu a řekla mu, že ho nemůže obsloužit, protože mají zavřeno. Navíc prsty u rukou naznačila zbraň. Muž okamžitě pochopil, že není něco v pořádku, vyšel před obchod a vytočil linku 158.

Operační důstojník na místo vyslal několik policejních hlídek, mezi kterými byly i prvosledové. Jelikož bylo podezření, že je pachatel ozbrojený, tak policisté z oddělení hlídkové služby P-IV do prodejny vstoupili za využití balistického štítu a dlouhé střelné zbraně MP5, přičemž byli jištěni kolegy z pohotovostní motorizované jednotky.

V prodejně pak zjistili, že se útočník schovává v zadní místnosti za stolem, na kterém viděli položenou černou pistoli. Muže proto zadrželi za použití donucovacích prostředků.

Případ si pak převzali kriminalisté třetího policejního obvodu, kteří zjistili, že agresor nejprve přišel do obchodu s pistolí v ruce a chtěl si vzít z pokladny peníze. To se mu nepodařilo, tak donutil prodavačku odejít do zázemí obchodu a začal ho prohledávat. Později se tam svlékl a začal si zkoušet různé oblečení. Ještě před tím ale ženu s pistolí u hlavy znásilnil způsobem srovnatelným se souloží.

Zadržený pětadvacetiletý muž skončil na služebně zmiňovaných kriminalistů, kde si vyslechl sdělení obvinění pro trestné činy znásilnění a loupež s horní sazbou odnětí svobody až deset let. Pistole, která byla při přepadení použita, byla nefunkční maketa. U muže byl proveden test na přítomnost drog v těle, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Kriminalisté budou podávat podnět na vzetí muže do vazby, o čemž bude rozhodovat soud.

por. Bc. Jan Daněk - 4. 1. 2019

