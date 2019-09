Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupež a výtržnictví

SOKOLOVSKO – Svého jednání zanechal až po příjezdu strážníků.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 46letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupeže a přečinu Výtržnictví.

Takového jednání se měl dopustit ve středu 19. září 2019 v odpoledních hodinách v Chodově. Muž měl nejprve požadovat se slovními výhružkami po své přítelkyni v pobočce místní pošty, aby mu vydala finanční hotovost ve výši kolem 2 tisíc korun. Jeho jednání se stupňovalo a poté měl začít na ženu křičet a vyhrožovat jí újmou na zdraví i před jejími nezletilými dětmi. Muž poté odešel ven a poškozená žena zůstala stát na chodbě u vstupních dveří. Muž měl na ní dále křičet a vyhrožovat jí zabitím. Svého agresivního jednání zanechal až po příjezdu strážníků Městské policie. Na místo byla poté přivolána hlídka policistů z obvodního oddělení Chodov, která agresora zadržela a eskortovala na místní policejní služebnu. Po provedených procesních úkonech byl umístěn do policejní cely. Policejní komisař podal na obviněného muže podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Sokolově muže poslal do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

23. 9. 2019

vytisknout e-mailem