Loupež a vydírání

CHEBSKO – Dvojici nyní hrozí až desetileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 36 a 38 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a zločinu vydírání.



Dvojice měla na konci roku 2020 na parkovišti v Mariánských Lázních zablokovat odjíždějící osobní automobil značky Volkswagen. Následně měli přistoupit k vozidlu a fyzicky napadnout tehdy pětatřicetiletého muže, který seděl na místě spolujezdce. Po chvíli měli muže z vozidla proti jeho vůli vytáhnout a posadit ho do automobilu, se kterým dvojice na místo přijela. Poté měli muže odvézt do jednoho menšího města na Chebsku. Po cestě ho měli opakovaně fyzicky napadat. Po příjezdu k rodinnému domu ho měli opět fyzicky napadnout, tentokrát několika ranami baseballovou pálkou. Poté měla dvojice muže uzamknout v rodinném domě a pod pohrůžkou fyzického napadení po něm chtít, aby jim vyrobil drogu pervitin. Dvojice obviněných měla z místa odjet a zmocnit se osobního vozidla značky Volkswagen, který měl pětatřicetiletý muž dlouhodobě pronajaté od jiné osoby a měl v něm i své osobní věci, jako například batoh, zimní bundu či notebook. Mobilním telefonem si nakonec pětatřicetiletý muž dokázal přivolat pomoc a po příjezdu svého známého z místa odjel.



Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu přibližně 18 tisíc korun.



V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 7. 2021

