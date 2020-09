Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupež

HAVLÍČKOBRODSKO: S nožem u hlavy chtěl půjčit padesát korun, hrozí mu deset let vězení

Kriminalisté z odboru obecné kriminality v Havlíčkově Brodě odvedli skvělou práci, když se jim podařilo objasnit zločin loupeže, ke kterému došlo v sobotu 12. září okolo desáté hodiny večer v jedné z ubytoven na ulici Herdlovo nábřeží v Ledči nad Sázavou.

Čtyřiadvacetiletý muž zde po svém o dvaadvacet let starším spolubydlícím požadoval půjčit finanční hotovost ve výši padesáti korun. Ten mu peníze půjčit odmítl, přičemž se dvaadvacetiletý muž rozčílil, uchopil na stole ležící kuchyňský nůž, který zvedl do úrovně hlavy poškozeného a trval na svém požadavku. Když ale viděl, že mu poškozený žádné peníze skutečně nepůjčí, tak od dalšího jednání upustil a z ubytovny odešel neznámo kam. Po ohlášení události na tísňovou linku 158 na místo jako první přijeli policisté z policejní stanice Ledeč nad Sázavou, kteří provedli prvotní a neodkladné úkony a místo trestného činu zajistili. Následně dosahový důstojník rozhodl o tom, že na místo bude vyslána kompletní výjezdová skupina kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Ještě před příjezdem výjezdové skupiny se ale před ubytovnou pohyboval muž, který odpovídal popisu pachatele a policisté ho proto zadrželi. Zadržený muž, který byl podezřelý ze spáchání zločinu loupeže, jevil silné známky opilosti, a proto se s ním policisté rozhodli provést orientační zkoušku na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. Provedená zkouška byla pozitivní a vykazovala hodnotu 2,7 promile. Z tohoto důvodu se policisté muže rozhodli převést na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Kriminalisté na místě spáchané události pracovali do brzkých ranních hodin. Místo trestného činu ohledali, provedli místní šetření a vytěžili svědky. Na základě zjištěných skutečností pak v neděli 13. září policejní komisař dvaadvacetiletého muže obvinil ze spáchání zločinu loupeže a zahájil proti němu trestní stíhání. Následně po sdělení obvinění podal návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval a obviněný muž tak bude stíhán vazebně. Muži za jeho jednání hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Bc. David Linhart, vrchní inspektor

16. září 2020

vytisknout e-mailem