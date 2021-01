Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupež

MLADOBOLESLAVSKO – Dvěma mužům hrozí až deset let za mřížemi.

Mladoboleslavští kriminalisté sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež dvěma mužům z Mladé Boleslavi.



Ti společným jednáním v neděli 17. ledna tohoto roku krátce po šestnácté hodině odpoledne přepadli a oloupili čtyřiadvacetiletého muže na sídlišti v ulici U Stadionu v Mladé Boleslavi.



Agresoři poškozeného muže obestoupili a následně ho opakovaně fyzicky napadali se slovy, aby jim vydal vše co má u sebe. Poté co jim napadený mladík odmítl cokoliv vydat, jej jeden z útočníků prohledal, z kapsy u kalhot mu odcizil mobilní telefon i finanční hotovost ve výši pět set korun a oba z místa utekli.



Muži skončili v policejní cele a ve věci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. V případě prokázání viny jim hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

20. ledna 2021





