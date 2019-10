Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupež

CHEBSKO – Vnikl do bytu a silou jí z ruky vzal mobilní telefon.

Sedmadvacetiletý muž měl mít dne 14. 10. 2019 v poledních hodinách spor se svou přítelkyní, se kterou obýval bytovou jednotku v Chebu. Nejdříve mezi nimi mělo dojít ke slovní rozepři, ale po několika minutách se měla situace uklidnit. Poté se ale dvojice měla začít znovu hádat a během toho měl muž své přítelkyni z ruky vytrhnout kabelku a z té jí vzít peněženku, ve které měla kromě finanční hotovosti také osobní doklady. Následně měl muž byt opustit. Po chvilce se měl vrátit a na ženu křičet, aby mu otevřela dveře do bytu. Ta to ze strachu odmítala a muž tak několika kopy dveře vykopl. Žena před ním měla utéct do jiné místnosti s tím, že přivolá policejní hlídku. Muž na to zareagoval tak, že k ní přistoupil a silou jí z ruky vytrhl mobilní telefon, se kterým okamžitě byt opustil.

Žena poté vše oznámila na nejbližším obvodním oddělení. Policisté muže během několika hodin zadrželi.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a sedmadvacetiletého muže obvinili ze spáchání zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 10. 2019

vytisknout e-mailem