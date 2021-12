Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupež

CHEBSKO – Muži hrozí až desetileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.



Obviněný měl nejdříve na konci listopadu letošního roku krátce před 21. hodinou požadovat v Aši po dvojici osmnáctiletých kolemjdoucích finanční prostředky. Dvojice mladíků ovšem na jeho výzvu nereagovala a pokračovala dále do nedaleké prodejny. Po chvíli měl obviněný svou výzvu opakovat a následně na jednoho ze dvou mladíků zaútočit hrablem na sníh, které držel po celou dobu v ruce. Mladíka měl udeřit do horní části těla. Poté měl hrablem ohrožovat i druhého mladíka, který mu nakonec ze strachu o své zdraví požadované finanční prostředky vydal a devětadvacetiletý muž místo opustil.



Podobného jednání se měl devětadvacetiletý muž dopustit také v sobotu 11. prosince v odpoledních hodinách. V podchodu u panelových domů měl přistoupit k sedmadvacetiletému muži, po kterém požadoval cigaretu. Přitom měl vyhrožovat fyzickým napadením jemu i skupince další osob, která byla opodál. Po chvíli ho měl sedmadvacetiletý muž z místa vyvést, a na to měl obviněný zareagovat tak, že muže několikrát udeřil do oblasti hlavy.



Mezitím na místo dorazila policejní hlídka, která agresivního devětadvacetiletého muže zadržela a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí devětadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 12. 2021

