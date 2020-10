Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Loupež

Ostrava: Kriminalisté objasnili loupež ve vlaku

Mladík z Prostějovska cestoval vlakem směřujícím z Prahy do Krakowa. V úseku mezi stanicemi Jistebník a Ostrava – Svinov vešel do kupé neznámý muž a pod pohrůžkou fyzického násilí požadoval peníze. Poškozený mu z obavy vydal několik tisíc korun. Neznámý v ostravské vlakové stanici vystoupil.

Skutek, ke kterému došlo před čtrnácti dny v odpoledních hodinách, začali prověřovat kriminalisté ostravského 7. oddělení obecné kriminality. Pátrali po podezřelém tohoto ne až tak běžného případu (co se týká místa spáchání – vlak). Postupně získávali, shromažďovali a vyhodnocovali veškeré informace a v těchto dnech zadrželi a obvili ze zvlášť závažného zločinu loupeže 34letého muže ze Vsetínska, který se pohybuje také na Ostravsku. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Trestní stíhání muže, který byl minulosti odsouzen či potrestán pro násilnou i majetkovou trestnou činnost, je vedeno vazebně.

Výzva

Kriminalisté se obrací na cestující vlakem z Prahy do Krakowa v pondělí 5. října 2020 se zastávkou v 13:40 hodin v železniční stanici Ostrava – Svinov, kteří zaznamenali pohyb a jednání muže ve věku 34 let nebo byli jeho jednáním přímo poškozeni. Není vyloučeno, že muž, někdy snad i v doprovodu dítěte, kontaktoval s určitým požadavkem v době již od cca 20. září 2020 osoby čekající na spoj v železniční stanici Ostrava – Svinov. I toto svědectví kriminalisté uvítají.

Informace lze sdělit (byť anonymně) policistům na telefonní lince 974 727 701 nebo na bezplatnou linku Policie ČR 158. Děkujeme.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 21. října 2020

