Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupež

ROKYCANY - Čtyřiadvacetiletý cizinec přepadl o jedenáct let staršího muže. Muž je obviněn ze spáchání zločinu loupeže a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Následující den po spáchání zločinu si 24letý cizinec žijící v Rokycanech z rukou policejního komisaře vyslechl obvinění z loupežného přepadení, kterého se dopustil 20. května letošního roku před devatenáctou hodinou v ulici Čechova v Rokycanech. V inkriminovanou dobu pachatel doběhl jemu známého 35letého muže, na kterého zezadu zaútočil. Poškozeného povalil na zem a několikrát ho kopnul do oblasti hlavy. Poté sebral věci (mobilní telefon v pouzdře s platební kartou a batoh s několika tisícovou hotovostí), které poškozenému spadly na zem a z místa činu utekl směrem do ulice Pod Ohradou, kde byl po hodině od spáchání skutku policisty zadržen. Obviněný muž si z rukou vyšetřovatele převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání zločinu loupeže a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dnešního dne vyšetřovatel podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Nyní mu v případě uznání viny v pravomocném rozhodnutí hrozí pobyt za mřížemi na dvě léta až deset let.





por. Bc. Hana Kroftová

22. května 2020

vytisknout e-mailem