Loupež

CHEBSKO – Ženy chtěly po obsluze peníze, ta jim je ovšem nevydala.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou žen ve věku 35 a 25 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Dvojice žen měla přijít v neděli 6. 10. 2019 ve večerních hodinách do provozovny čerpací stanice v Mokřinách. Mladší žena měla zůstat stát u vchodových dveří a v pravé ruce za svými zády držet plastovou maketu střelné zbraně. Druhá žena měla přistoupit k prodejnímu pultu, položit na něj tašku a obsluze uvést, aby do ní uložila všechny finanční prostředky, které má. Ta to ovšem odmítla a ženám řekla, aby čerpací stanici opustili, jinak přivolá policii. Starší z obou žen poté ještě obsluhu znovu vybídla, aby jí do tašky dala peníze. Následně měla vytáhnout elektrický paralyzér a tím před ní zajiskřit. Obsluha čerpací stanice ale ani na to nereagovala, peníze ženě nevydala a po chvíli dvojice obviněných čerpací stanici opustila. Poté obsluha okamžitě uzamkla provozovnu čerpací stanice a přivolala policejní hlídku.

Po provedených šetřeních policisté obě ženy během několika desítek minut zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, což akceptoval. Mladší žena byla na základě soudu poslána za jinou trestnou činnosti do výkonu trestu. Starší žena byla propuštěna na svobodu.

V případě prokázání viny hrozí oběma ženám trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 10. 2019

