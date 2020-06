Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loňská krádež kabelky objasněna

HRADECKO - Muž se přiznal i k dalším případům.

V loňském roce jsme informovali o krádeži kabelky z neuzamčeného vozidla, které bylo zaparkované na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Výše škody, kterou pachatel ženě způsobil, se nakonec vyšplhala na téměř 151 tisíc korun. Prvotní informace zde. Policistům se podařilo pachatele vypátrat a v současné chvíli je 29letý muž z Hradce Králové z krádeže obviněn. Jelikož byl na něho vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za předcházející trestnou činnost, je nyní ve vězení. Muž se přiznal k dalším třem krádežím, z nichž dvě spáchal v době nouzového stavu. V jedné restauraci odcizil bundu s peněženkou, v jiné restauraci odcizil tablet a v jedné drogerii odcizil dva parfémy. Všem poškozeným dohromady způsobil škodu za téměř 160 tisíc korun.

V rejstříku trestů má již 14 záznamů týkající se převážně majetkové trestné činnosti, za kterou byl dohromady odsouzen k více jak 12 letům odnětí svobody.

Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

25.6.2020, 15.30



