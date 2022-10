Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Litvínovan neodolal pokušení

MOSTECKO - Odcizil sto korun v drobných; Baterky v kapse.

Včerejšího pondělního dne zadrželi policisté mostecké hlídkové služby podezřelého 42letého muže, který se měl dopustit krádeže. Toho zlákal v ranních hodinách příruční vozík ve staré zástavbě, kterému nikdo nevěnoval pozornost. Poškozená žena v tu dobu prováděla roznáškovou službu a zavazadlo neměla plně pod svým dohledem. To muži z Litvínova nahrálo do karet a podle policistů odcizil peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou. Přivolaní strážci zákona podle získaného popisu, ale také na základě skvělé osobní znalosti, podezřelého po několika desítkách minut dopadli. Ti na místě Litvínovana zadrželi a převezli do cely. Muž má jisté zkušenosti s majetkovými delikty, protože byl za krádeže Okresním soudem v Mostě již potrestán. Na obvodním oddělení si převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Svým činem si přivlastnil peněženku s drobnými mincemi v hodnotě 100 korun. Za to mu teď hrozí v případě odsouzení až tři roky za mřížemi.

Baterky v kapse

Pro tužkové baterie si přišel do mosteckého supermarketu v pondělí odpoledne 37letý muž. Ten si vložil 9 balení monočlánků po 12 kusech v hodnotě téměř 1200 korun do nákupního košíku. K tomu přidal dva nápoje v plechovce. Během pohybu po prodejní ploše a cestou ke kase měl ovšem akumulátory uschovat do svého oděvu. Při placení uhradil pouze tekutiny a se zbylým zbožím v kapse u bundy vyšel z pokladní zóny. Tento manévr ovšem viděl pracovník ostrahy obchodu, který muže zadržel a předal přivolané policejní hlídce. Strážci zákona zjistili, že tento typ zákazníka takto nejednal poprvé. O letošních prázdninách byl totiž potrestán mosteckým soudem za majetkový trestný čin. Na policejní služebně si proto převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě uznání viny hrozí Mostečanovi až tříletý trest odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

11. října 2022

