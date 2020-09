Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Liška obecná na dálnici

KRAJ – Střety se zvěří hrozí i na dálnici.

Srážka se zvěří hrozí řidičům během celého roku a dokonce ji můžeme zažít i na místech, kde bychom je nečekali, jako jsou například dálnice.

Meziroční nárůst počtu dopravních nehod se zvěří dokazuje, že divoké zvěři se v posledních letech opravdu daří. K poslední nehodě došlo v1.9.2020 krátce před jednou hodinou ranní na dálnici D11, kde museli dálniční policisté z Prav vyjíždět ke střetu se zvěří ve směru jízdy na Prahu. Řidiče tam překvapila liška, která mu zkřížila jízdní dráhu. Nestihl na danou situaci zareagovat a došlo k čelnímu střetu. Takový střet pak může být začátkem pro hromadnou dopravní nehodu. Tady naštěstí už nikdo další neboural. I když na dálnici řidiči střet se zvěří neočekávají, přesto to nebezpečí hrozí i tam. Přitom zvýšenou pozornost by měli věnovat v okolí nájezdů a výjezdů.

Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Škodu policisté vyčíslili na 30 tisíc korun.

Do situace spojené s výskytem zvěře na silnici se může dostat každý z nás, jak ale správně reagovat? Policisté radí hlavně nestrhávat řízení, náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte. Zároveň je doporučováno, tam kde se jejich výskyt předpokládá, snižte rychlost. A pokud už nějakou zvěř uvidíte, vypněte dálková světla. A mějte na paměti, že zvěř chodí ve skupinách.

por. Mgr. Lucie Konečná

1.9.2020, 9:30hod.

