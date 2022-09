Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Liga IZS jako symbol pomoci

KRAJ – Policisté v Libereckém kraji podpořili veslováním dobrou věc.

Policisté Libereckého kraje se stejně jako ti z Ústecka a Pardubicka, zapojili do projektu Liga IZS, jehož podstatou je štafeta na veslařském trenažeru. Projekt samý je pořádán Národním olympijským centrem vodních sportů. Právě jeho pořadatelé vyzvali policisty, aby se se akce účastnili za účelem podpory Nadace policistů a hasičů. Stejně jako kolegové z jiných krajů, se ani ti z kraje Libereckého nenechali zahanbit a ukázali, že mají velká srdce.

Do akce se zapojilo na pět desítek nejen policistů, ale i civilních zaměstnanců krajského ředitelství, kteří absolvovali celkem čtyři disciplíny, a to 4 x 100 metrů, 4x 250 metrů, 4x 500 metrů a 4 x 1000 metrů. Předmětem této akce nebylo vyhrát, ale pomoct dobré věci a přesně to se i podařilo. Výtěžek 5700,- Kč, jež se podařilo získat, poputuje právě na Nadaci policstů a hasičů.

28.9.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

