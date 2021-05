Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Lidka – pes zachránce

SVITAVSKO – Pátrání po seniorce mělo šťastný konec.

Včera před dvanáctou hodinou dopoledne se na linku 158 obrátil muž ze Svitavska s tím, že jeho čtyřiasedmdesátiletá žena trpící Alzheimrovou nemocí odešla před hodinou do lesa a nevrátila se. On o ní měl z důvodu její nemoci strach. S vnučkou jí doma a v okolí neúspěšně hledali. Operační důstojník hned na místo vyslal hlídku policistů a současně policejního psovoda s fenkou Lidkou. Postupně se do pátrání zapojovali další policejní hlídky a na místo jsme si vyžádali i vrtulník Letecké služby Policie ČR.

Policisté fyzicky propátrávali okolí obcí Suchá Lhota, Javorník a Bučina. Operační důstojník obvolával nejbližší nemocnice, zda se u nich žena nenachází. Kolega se služebním psem se vydal cestou směrem k místní části Pustinka, šli kolem výrazného včelína a dále směrem na Javorník. Na okraji Javornického lesa seniorku kolem půl druhé odpoledne v pořádku a nezraněnou našli. Proto byla odvolána i policejní letka.

Policisté z Oddělení služební kynologie našeho krajského ředitelství se v letošním roce podíleli na 33 pátracích akcích, při kterých bylo díky nim nalezeno celkem 10 lidí. V loňském roce to bylo 106 pátracích akcí a celkem nalezených 23 osob.

21. května 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

