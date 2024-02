Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Lidé se stále stávají oběťmi podvodníků

Policisté napříč celým Plzeňským krajem během uplynulých pár dní přijali množství oznámení o podvodech v online prostředí, a to navzdory neustálým varováním a upozorněním, aby lidé byli obezřetní, nestali se oběťmi podvodníků a nepřišli o své úspory.

Jednu ženu kontaktoval údajný pracovník bankovní společnosti, který ji informoval o tom, že byl na Moravě Zlíně zneužitý její občanský průkaz k uzavření smlouvy o půjčce. Podle pokynů bankéře měla žena vybrat v bankomatu finanční hotovost 68 tisíc korun a vložit ji do bitcoinmatu. To naštěstí neudělala a celou věc oznámila na policii.

Jiné poškozené však tak duchapřítomné nebyly. Také jim telefonoval údajný bankéř, že byl jejich účet napaden a že pokud chtějí své peníze ochránit, musí finanční prostředky odeslat na „chráněný bankovní účet“. Po ukončení telefonního hovoru prý budou peníze zaslány zpět. Na základě těchto pokynů jedna žena převedla téměř 120 tisíc korun, druhá 130 tisíc korun. O peníze tak přišly obě.

Další údajný bankéř během telefonátu informoval další ženu o napadení bankovního účtu virem a o nutnosti převedení peněz na jiné účty. Žena tak v několika transakcích převedla částku 300 tisíc korun. Když měla udělat další transakci na 50 tisíc korun, došlo k výpadku telefonního hovoru. Žena volala zpět a zjistila, že telefonní číslo bankéře neexistuje, a pojala tak podezření, že se stala obětí podvodu. Kontaktovala svoji banku a účet pak se skutečnou bankéřkou zablokovala.

Jinou ženu oslovil již vloni neznámý muž s nabídkou na zhodnocení investic. Žena si tehdy založila profil a vložila tam částku 230 dolarů. Nyní si vzpomněla, že by tam již nějaké investice mohla mít, a tak se k profilu připojila. Nato byla kontaktována „svým manažerem“, který jí dal pokyny, jak provizi získat. Odeslat na různé bankovní účty dolary, které v přepočtu činily 320 tisíc korun, což žena učinila. Provizi však žádnou nezískala.

K dalšímu podvodu došlo, když žena inzerovala na internetovém portálu k prodeji obraz. Na její inzerát reagovala neznámá osoba a měla o obraz zájem. Zaslala prodávající odkaz, po jehož otevření se objevila webová stránka, která vypadala jako oficiální stránka přepravní společnosti. Poškozená tam pak zadala číslo své platební karty, platnost a CVV kód. Poté byla přesměrovaná na stránku, která vypadala jako stránka pro přihlašování do internetového bankovnictví. Tam se poškozená neúspěšně pokusila přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla, čímž však odeslala přihlašovací údaje podvodníkovi a zpřístupnila mu tak své internetové bankovnictví. Ten pak z jejího bankovního účtu zadal několik platebních příkazů a žena přišla o téměř 30 tisíc korun.

Další si dopisovala přes sociální síť s podvodníkem, který z ní pod záminkou koupě letenek a společné dovolené či zaplacení právních služeb a poplatků vylákal více než milion korun, které žena poslala na různé bankovní účty.

V některých případech může na sociálních sítích docházet také k vydírání. Neznámý pachatel vystupující pod profilem ženy při komunikaci pod záminkou výkladu osudu z karet a poté pod pohrůžkami násilí a smrtí, pokud neprovede požadované platby nebo pokud věc oznámí na policii, z poškozené vylákal odeslání 65 tisíc korun. Požadoval i další platby, ale ty již žena neposlala, komunikaci zablokovala a věc oznámila.

Dalším vydíraným byl muž, který byl na sociální síti prostřednictvím komunikační aplikace osloven neznámou ženou. Po několika hodinách dopisování žena započala videohovor bez zvuku, ve kterém předváděla striptýz včetně svého uspokojování, a přes zprávy muže vyzývala k tomu, aby se sám svlékl a ukázal své obnažené tělo. To udělal. Vtom videohovor žena ukončila a poslala muži zprávu s jeho intimními fotografiemi, které během videohovoru pořídila. Chtěla po něm částku 75 tisíc korun, jinak že fotky uveřejní na sociálních sítích.



V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet, převedli peníze na jiný účet nebo peníze vybrali a vložili do bitcoinmatu.

Nikdy nikomu také neposkytujte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, ofocené doklady ani osobní údaje s daty narození. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí nebo romantického vztahu. Chraňte také svoje soukromí. Nikomu neposílejte svoje intimní fotografie či videa s choulostivým obsahem, mohou být v budoucnu zneužity k vydírání. Radíme na podobné žádosti vůbec nereagovat.

por. Dagmar Brožová

27. února 2024

