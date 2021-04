Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Lidé poděkovali policistům

SOKOLOVSKO – V Kraslicích vytvořili srdce z putovních kamínků.

„Policisté, ženy, muži, v uniformách svaly tuží. Makaj dlouho do noci, ochotně nám pomoci. Hlídají nás na ulici, to musí být na palici. Jsme moc rádi, že Vás máme, hodní budeme – přísaháme! Děkujeme za Vaši práci, Vaši milí Krasličáci.“ Tento podporující a zároveň děkující vzkaz, napsaný na tzv. putujícím kamínku, které jsou v posledních měsících doslova hitem po celé České republice, nalezli před vstupem do budovy obvodního oddělení policisté v Kraslicích.

To ale nebylo ze strany místních občanů vše. Ti v těsné blízkosti obvodního oddělení zanechali výzvu lidem, že mohou složkám IZS, bez kterých by tato doba dle výzvy byla ještě těžší, vyjádřit poděkování formou právě putovních kamínků, které mohou přinést a na místě zanechat. Během několika málo dnů se na určeném místě vytvořilo srdce skládající se z několika desítek putovních kamínků.

Podporu policistům vyjádřili také zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Sokolově, kteří vyrobili z modelovací hmoty přibližně stovku kachniček se vzkazem, že si váží práce policistů. „Tímto gestem jsme chtěli policistům symbolicky poděkovat za jejich nelehkou a obětavou práci během pandemie koronaviru. Všichni oceňujeme samozřejmě hlavně zdravotníky, ale myslíme si, že je potřeba poděkovat i policistům či hasičům, protože ti to také nemají v posledních měsících vůbec jednoduché,“ uvedla Iva Ondrejková, ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově. Kachničky se vzkazem nyní poputují na všechny obvodní oddělení policie na Sokolovsku.

„Děkujeme všem, kteří nám v různých formách projevují poděkování. V této složité době je to příjemné o poznání víc, než kdy jindy a pro policisty velmi povzbuzující. Opravdu si toho velmi vážíme,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 4. 2021

