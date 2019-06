Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Liberečtí kriminalisté obvinili devět mužů z nedovoleného ozbrojování

KRAJ - Při domovních prohlídkách zajistili i velký počet zbraní s hromadným účinkem.

Ve dnech 21. až 23. května proběhlo v Libereckém a Pardubickém kraji zadržení celkem devíti osob, které následně vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Liberec obvinil z přečinu nedovoleného ozbrojování. Jejich obvinění předcházely domovní prohlídky v místech bydliště podezřelých. Při nich kriminalisté zajistili větší množství neregistrovaných nebo zakázaných zbraní, například 26 samopalů, kulomet, 23 dlouhých a 47 krátkých zbraní. S ohledem na specifické vlastnosti těchto zbraní je jejich držení závažným bezpečnostním rizikem. Kriminalisté zajistili také neoprávněně přechovávané hlavní části zbraní, jejich součásti a příslušenství včetně tlumičů hluku výstřelu.

Bez oprávnění u sebe někteří přechovávali střelivo nejrůznějších ráží, střelný prach, trhavo-tříštivé granáty, střelivo do kanónů a rozbušky, proto u domovních prohlídek také zasahovali specialisté z pyrotechnické expozitury.

O případu jsme dnes informovali na tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali na územním odboru Policie ČR v Liberci.

Vyšetřovatel obvinil z nedovoleného ozbrojování devět mužů. Sedm z nich je ve věku od 33 do 66 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji a dva muži ve věku 49 a 69 let bydlí v Pardubickém kraji. Liberečtí kriminalisté proto na případu velmi úzce spolupracovali s tamními kolegy. U 69letého muže z Pardubicka zajistili při domovní prohlídce 10 samopalů a kulomet.

Všechny obviněné spojuje zájem o zbraně a někteří z nich se znají osobně. Zbraně, střelivo i prekurzory k výrobě střeliva si opatřovali na burzách nebo přes internetovou inzerci. Velmi často si mezi sebou navzájem zprostředkovávali jejich prodej a úpravu. Často nakoupili nefunkční zbraně, které uvedli do střelbyschopného stavu. Pět z nich je držitelem zbrojního průkazu, nicméně k přechovávání zmíněných zbraní a dalšího zajištěného materiálu žádné oprávnění neměli.

Vyšetřovatel podal podnět na vzetí dvou ze skupiny obviněných do vyšetřovací vazby. Chtěl tím předejít tomu, aby ve své trestné činnosti pokračovali. Jedná se o muže ve věku 33 a 66 let z Libereckého kraje. Okresní soud v Liberci vazební důvod u těchto obviněných shledal, nicméně vazbu nahradil písemným slibem obviněných, ve kterém se zavázali k tomu, že se svého protiprávního jednání zdrží a u mladšího z nich ještě zárukou důvěryhodné osoby.

Kriminalisté se kauze i nadále velmi intenzivně věnují. Fotografie zbraní a střeliva zajištěných při domovních prohlídkách si můžete prohlédnout pod článkem.

6. 6. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem