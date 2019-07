Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Liberečtí kriminalisté objasnili třináct případů vloupání

LIBEREC – Recidivista z Liberce skončil ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení.

Pachateli se jeho nenechavost a lačnost po majetku cizích osob nevyplatila. Již v minulosti byl rozsudkem soudu uznán vinným ze spáchání majetkové trestné činnosti, nic jej to však neodradilo a v krádežích pokračoval i nadále. V resocializaci mu nyní bude nápomocna vazební věznice.



Liberečtí kriminalisté od konce roku 2018 vyšetřovali vloupání do prodejny zdravotnických potřeb v Liberci. Pachatel se po vypáčení okna vloupal do objektu, který prohledal a odcizil elektroniku a hotovost. Celkově způsobil škodu v hodnotě 26tisíc korun. Muži zákona na místě zajistili množství stop, které později zapadly do skládačky dalších dvanácti případů, jejichž společným jmenovatelem byl právě 39letý muž z Liberce.

Kriminalisté se při vyšetřování několika případů vloupání, ke kterým docházelo na počátku tohoto roku, poblíž centra Liberce, zaměřili nejen na způsoby vloupání, předměty zájmu, kterými byly především finanční prostředky, ale i na lokalitu, v níž k případům docházelo.

Muž se v průběhu několika měsíců vloupal nejen do prodejny se zdravotnickými potřebami, ale také do centra pro seniory, do firemních kanceláří a také do odstavených automobilů, baru či vinotéky. Celkově způsobil během třinácti skutků škodu na majetku v hodnotě přes 85tisíc korun a na odcizených věcech přes 62tisíc korun. Bral vše, na co přišel. Elektroniku, peníze, ale i platební karty nebo alkoholické nápoje a tabák.

Na místech činů po sobě zanechal vždy množství stop, jejichž vyhodnocení poukázalo na konkrétní osobu.

Při konfrontaci s nashromážděnými důkazy nijak nezapíral a k případům, které mu muži zákona kladli za vinu, se doznal.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 39letého obviněného a současně podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce souhlasil a recidivista tak vyčká rozsudku soudu v režimu vazební věznice.

Pro přečiny krádež, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu v případě odsouzení může hrozit pobyt za mřížemi v rozmezí od jednoho do pěti let.

29. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem