Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Letošní Speed marathon odhalil nekázeň řidičů

KRAJ - Hříšníků, kteří překročili dovolenou rychlost, bylo 119.

Z letošní dopravně bezpečnostní akce známé pod názvem Speed marathon, která je zaměřená na kontrolu dodržování rychlostních limitů vozidel v silničním provozu, nevyšli řidiči motorových vozidel nijak slavně. V Libereckém kraji jsme naměřili překročení nejvyšší dovolené rychlosti u 119 řidičů. Akce proběhla v pátek 14. srpna.

V obci řidiči překračovali dovolenou rychlost převážně v rozmezí od 5 do 20 kilometrů v hodině a mimo obec o 10 až 30 kilometrů v hodině. Silnici si spletl se závodní dráhou 29letý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, kterému jsme na "devadesátce" naměřili rychlost 159 kilometrů v hodině. Za to mu ve správním řízení hrozí pokuta od 5 000 do 10 000 korun včetně zákazu řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

Místa měření si vybrali lidé , kteří vytipovali v celé republice celkem 900 problematických úseků, kde řidiči nejčastěji nejvyšší dovolenou rychlost překračují. Ačkoliv jsme tuto dopravně bezpečnostní akci předem ohlásili, jsou její výsledky znepokojující, a to zejména proto, že nepřiměřená rychlost stojí za vážnými nehodami s fatálními následky.

Dopravní policisté proto budou v kontrolách řidičů nadále pokračovat a vzkazují jim : " Jezděte opatrně a neohrožujte svou riskantní jízdou sebe ani další účastníky silničního provozu".

21. 8. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

