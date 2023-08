Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Letošní „barumka“ je již minulostí

ZLÍNSKÝ KRAJ: Opatření se obešlo bez mimořádných událostí.

V průběhu letošní BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2023 policisté nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost. Přesto si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohli. Do opatření se od středy zapojilo více než 300 policistů a během následujících pěti dnů vyřešili několik desítek nebo spíše nízkých stovek především dopravních přestupků. Až do soboty se to netýkalo soutěžních posádek, které si do té doby na rychlou jízdu mimo trať dávaly pozor. V sobotu se však již někteří neudrželi a policejní hlídky celkem dvanácti závodníkům naměřila rychlost vyšší než povolenou. Například jeden ze soutěžících jel v Lukově rychlostí 83 km/h.

Od čtvrtka byla v provozu i speciální telefonní linka 974 666 555, kterou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje zřídilo pro potřeby veřejnosti. A policisté, kteří měli na starost tento telefonní kontakt, se určitě nenudili, neboť obsloužili více než 110 volajících.

20. srpna 2023, nprap. Petr Jaroš

