Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Letní prázdniny s policejními preventisty

MS kraj - Bezpečné prázdniny

Letní prázdniny jsou dětmi ty nejoblíbenější dny plné očekávání, zážitků, nových kamarádů, poznání a v neposlední řadě také táborů. V tomto období vyráží do terénu také policejní preventisté společně s dopravní policií, oddělením hlídkové služby, psovody, cizineckou policií, aby dětem zpestřili program. Mezi nejrozšířenější témata na táborech bývá seznámení se s policejní prací, co se od policistů očekává, co všechno policisté dělají, čemu se věnují, jak pomahají a chrání. Samozřejmě si děti mohly vyzkoušet policejní výstroj, výzbroj a jak je těžké udělat jen pár kroků v balistické vestě s přilbou na hlavě.

Pro karvinské a orlovské děti si preventisté připravili soutěžní program „Malý policista“, který měl přiblížit policejní práci formou různých aktivit, například soutěže v týmech a v disciplínách zaměřených na rychlost, zručnost, paměť apod.

Na Frýdecko – Místecku si děti jako rozcvičku zopakovaly telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jak vypadá semafor, který si následně mohly vybarvit. Připomněly si, jak se bezpečně chovat o prázdninách.

Stejně tak na Novojičínsku byly připraveny simulační brýle, které dávají zažít pocit, jakoby byl člověk pod vlivem alkoholu, marihuany nebo při velké únavě. I krátký úsek cesty je tak těžké zdolat a děti zjistily, že například řízení vozidla v opilosti, nebo při velké unaveně je velmi náročné a nebezpečné.

Na Opavsku policejní preventistka navštívila sportovně orientovaný tábor. Vzhledem k blížícímu se školnímu roku byla společná beseda tématicky zaměřena na šikanu. Děti si připomněly co, je považováno za šikanu, a jak se projevy šikany řeší. Mladí táborníci s policistkou se zájmem diskutovali.

Zejména o prázdninách jsou děti častěji vystaveny rizikovým situacím, a tak hlavním tématem návštěvy preventistů na Bruntálsku bylo vlastní bezpečí. Hovořilo se nejen o rizicích na ulici, na hřišti, v lese nebo při nálezu munice, ale také o bezpečnosti při pobytu u vody anebo jak se chovat, když zůstanou sami doma. Děti si potrénovaly paměť při popisu osob. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet snímání otisků prstů a odnést si svůj vlastní.

V podobném duchu probíhaly také příměstské tábory na Ostravsku. Pro děti byla připravena laserová střelnice, kde si mohly vyzkoušet simulaci střelby ze služební zbraně. Policisté předvedli služební techniku, kterou využívají při výkonu služby. Táborníci si prohlédli donucovací prostředky, včetně dlouhých služebních zbraní a velmi atraktivní se stala prohlídka vozidla Policie ČR. Také si otestovali jaké to je, když se řidič musí podrobit povinné dechové zkoušce.

Účastníci tábora si odnesli nejen cenné rady, ale také drobné dárky v podobě policejních omalovánek, reflexních přívěsků, pexes a edukační hry „Kterak se oběti nestáti“. Nadšení a spokojenost dětí bylo znát na jejich usměvavých tvářích. Budeme se těšit zase příští léto!

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

nprap. Bc. Vladimíra Faferková

oddělení prevence

31. srpna 2022

