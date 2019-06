Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Letní olympiáda dětí a mládeže skončila

KRAJ – Policisté během konání letní olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji dohlíželi na bezpečnost silničního provozu a veřejný pořádek.

Ve dne 23. – 28. června se v Libereckém kraji uskutečnily Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019. Tato sportovní akce se konala na teritoriu měst Liberec, Jablonec nad Nisou a obce Bedřichov a zúčastnilo se jí více jak tři a půl tisíce mladých sportovců.



V souvislosti s touto sportovní akcí policisté v Libereckém kraji samozřejmě připravili a následně realizovali bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejného pořádku a bezpečnosti osob v době jejího konání. Cílem tohoto bezpečnostního opatření bylo zabezpečit její klidný průběh a bezpečnost při dopravě účastníků a plynulost silničního provozu v okolí sportovišť a míst s doprovodnými programy. Preventivním cílem policistů zařazeným do opatření bylo také působení k zamezení páchání trestné činnosti, a to zejména krádeží sportovního a jiného vybavení, kapesních krádeží, vloupání do motorových vozidel i působení v oblasti alkoholové a nealkoholové toxikomanie, případně dalších protiprávních jednání.



Do uvedeného opatření byli zapojeni policisté pořádkové a dopravní služby společně se strážníky Městské policie Liberec, Městské policie Jablonec nad Nisou a Obecní policie Janov nad Nisou – Bedřichov. Ti všichni velmi úzce spolupracovali s organizátory akce, a to především s těmi, kteří byli vyčleněni pro dopravu a bezpečnost. Policisté se také zaměřili na kontroly míst, kde se mládež ve volném čase scházela, a tak někteří mladí sportovci neunikli akci HAD 2019, která shodou okolností tento týden v úterý večer probíhala na území Liberce.

Všem, kteří se na uvedeném bezpečnostním opatření podíleli, se jejich úsilí vyplatilo. Policisté v souvislosti s konáním letní olympiády dětí a mládeže nemuseli řešit žádný trestný čin ani přestupek. Všichni největší úsilí vynaložili při přepravě sportovců na sportoviště, kdy se v některých okamžicích na silnicích v uvedených místech pohybovalo až 100 autobusů. Nejsložitější situace vznikaly v okolí liberecké Home Credit Areny a u vysokoškolských kolejí v Harcově. Nasazení sil a prostředků všech zúčastněných složek bylo tedy adekvátní a přiměřené situaci k zajištění především bezpečnosti osob a bezpečnosti i plynulosti silničního provozu.





28. 6. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

