Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Letní krádeže u jezera Barbora objasněny

TEPLICKO - Okraden byl spící rybář i potápěči.

Objasnění letních krádeží v areálu jezera Barbora v Oldřichově dotáhli v těchto dnech do úspěšného konce duchcovští policisté. Během letní sezony na tzv. psí pláži, využil tehdy neznámý zloděj spánku muže, který měl u sebe vak s osobními věcmi. Ten mu sebral a okradený tím přišel o peněženku, doklady, klíče, platební karty a finanční hotovost 4 tisíce korun. Dále si zloděj všiml, že u břehu jezera leží bez povšimnutí rybářské vybavení, které také patřilo spícímu muži. I tyto věci si zloděj odnesl. O měsíc později došlo ve stejném areálu k vloupání do rekreačního objektu potápěčů. Odtud zmizel mobilní telefon a notebook. Svým řáděním způsobil lapka celkovou škodu přes 50 tisíc korun. Prověřováním celého případu vyšlo najevo, že krádeže má na svědomí 31letý recidivista z Oseku. K jeho ztotožnění pomohlo šetření v prodejnách, kde se pokusil odcizenými kartami platit za zboží. To se mu z důvodu blokace karty nepodařilo, ale některé prodejny byly vybaveny kamerovým systémem. Policisté na záběrech podezřelého ihned poznali, neboť s ním mají zkušenosti v minulosti, kdy již byl za krádeže odsouzen a nějaký čas pobýval i ve věznici. Před soudem se teď bude zpovídat znovu, a to z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

12. ledna 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

