Letící kus ledu není řidičův přítel

KRAJ – Povinnosti řidičů v zimních měsících, dohled policistů, sankce.

Ačkoli se to pravé zimní počasí, v němž by sněhový příkrov oblékl krajinu do bílého hávu, ještě nepřihlásilo tak úplně o slovo, v podobě ranních mrazíků o sobě zima přesto dává vědět.

Není třeba zabíhat do krajností, ale pro pořádek jen zmiňme, že s teplotami pod bodem mrazu jdou v ruku v ruce pochopitelně námraza a led. Na tyto rozmary počasí musí být připraveni především řidiči, kteří se rozhodnou se svými plechovými miláčky vyrazit na cesty.

Co řidič v zimě musí udělat před jízdou?

Než v zimě řidič vyrazí s vozidlem do silničního provozu, musí z vozidla odstranit sníh, led a jiné nečistoty, které brání výhledu nebo mohou odletět a ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Je potřeba očistit všechna skla, celou karoserii, vnější zpětná zrcátka, přední i zadní světlomety. Velmi důležité je také očistit přední i zadní registrační značku.

Co na to říká zákon?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 5 odst. 2. písm. I), j) hovoří o tom, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Z toho pramení také možné sankce, kterým se nesvědomití řidiči vystavují v případech, že zákonná ustanovení nebudou respektovat. Za porušení těchto pravidel hrozí řidiči pokuta příkazem na místě ve výši až do 2000 korun a ve správním řízení od 1500 do 2500 korun. Pokud jde o zmíněné registrační značky, tak pokud je registrační značka nečitelná, vystavuje se řidič správnímu trestu ve správním řízení 5000 – 10000 Kč a zákazu řízení od 6 měsíců do 1 roku.

Odlétávající led a sníh z vozidel

Někteří řidiči nákladních, ale i osobních vozidel neočistí vozidlo před jízdou od ledu a sněhu. Policisté poté vyšetřují dopravní nehody, při kterých je ohroženo nejen zdraví, ale mnohdy také životy dalších účastníků silničního provozu. Vrstva ledu se uvolní z vozidla náhle a bez jakéhokoli varování. Čelní skla automobilů nejsou uzpůsobena k ochraně posádky před ledovým projektilem vážícím někdy i jednotky kilogramů. Řidič takto atakovaného vozidla na nastalou situaci již nestihne zareagovat, protože celý nehodový děj bývá někdy otázkou pouhých 2 sekund. Vznik dopravní nehody je pak téměř neodvratitelný.

Aktuální zkušenosti z Libereckého kraje

Pouze shodou náhod nedopadly letošní dopravní nehody s pádem ledu z vozidla tragicky. Namátkou vybíráme dvě dopravní nehody, ke kterým v lednu došlo v Libereckém kraji.

Dne 2. ledna 2020 došlo na Frýdlantsku k pádu kusu ledu z návěsu nákladního vozidla projíždějícího zatáčkou. Padající ledový blok prorazil čelní sklo protijedoucího osobního automobilu. Řidič v reakci na padající předmět strhl řízení, což mělo za následek náraz vozu do dopravního značení. Je důležité podotknout, že při této dopravní nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Druhý případ se odehrál dne 20. ledna 2020 na Semilsku. Opět v zatáčce došlo k uvolnění kusu ledu z přípojného vozidla. Masivní ledový blok prorazil čelní sklo protijedoucího osobního vozidla. Jako i v předchozím případu, řidič osobáku nebyl schopen na nastalou situaci zareagovat. Bohužel zde však došlo ke zranění, se kterým byl řidič převezen do nemocničního zařízení.

Zaměření výkonu služby policie na důkladné očištění vozidla před jízdou

Kpt. Ing. Jan Frieser z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zmiňuje aspekty výkonu služby zaměřeného na tuto problematiku. „Při zjištění porušení zákona, postupujeme buď uložením pokuty příkazem na místě, popřípadě oznámením přestupku správnímu orgánu k vyřízení ve správním řízení. Takováto porušení zákona řešíme v rámci běžného výkonu služby. Mimo to v zimním období vyhlašujeme také speciální dopravně bezpečnostní akce, při kterých je v rámci určitého časového úseku na území celého kraje nasazen na silnice velký počet policistů, kteří se primárně zaměřují na odhalování a pro jednávání takového druhu porušení zákona. Jednu z takovýchto dopravně bezpečnostních akcí plánujeme realizovat i v dohledné době.“

Ohleduplnost v silničním provozu

Vrchní komisař Jan Frieser upozorňuje také na nezbytnou ohleduplnost v silničním provozu. „Buďte k sobě v rámci provozu na pozemních komunikacích ohleduplní. V zimě před jízdou vždy dbejte na očištění vozidla od sněhu, ledu a námrazy. Věnujte proto těmto úkonům několik minut svého času. Vždyť prioritou po usednutí za volant vozu je bezpečné dojetí do cíle plánované cesty.“

