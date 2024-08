Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Let It Roll v Milovicích

NYMBURK - Začíná největší hudební festival. Policisté jsou v plném nasazení a netolerují žádné přestupky, či protiprávní jednání

Až šedesát tisíc návštěvníků očekávají organizátoři letošního ročníku největšího hudebního drum & bass festivalu ve světě Let It Roll. Již od středy, oficiálního zahájení, kontrolují desítky policistů najíždění příznivců a návštěvníků festivalu na milovické letiště, kde se tato hudební akce koná. Po celou dobu akce, tedy až do neděle, se budou akci věnovat policisté z dopravní služby, pořádkové, cizinecké policie, ale i psovodi, či kriminalisté. Na místě spolupracují i s dalšími složkami IZS a příslušníky celní správy.

Zaměřovat se budou na zajištění veřejného pořádku, bezpečnost v dopravě, dopravní obslužnost, správné parkování, dodržování dopravního značení a v neposlední řadě také na řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Na místě je k dispozici plně funkční operační středisko, které přijímá události právě z této akce, návštěvníci pak mohou, tak jako v minulých ročnících, využít i mobilní Pol Point. Jakoukoliv událost tak mohou oznámit bez toho, aby festival opouštěli, ale přímo v místě.

Jednou z priorit kontrol policistů je netolerance k návykovým látkám, a to jak k alkoholu, tak i drogám za volantem. K odhalování těchto látek u přijíždějících, ale i odjíždějících řidičů či řidiček, mají policisté přímo na místě k dispozici potřebné prostředky, které toto pochybení motoristů odhalí přímo na místě. Kromě nemalého počtu prostředků k detekci alkoholu, tzv. Drägerů mají k dispozici také speciální přístroj DrugTest 5000 k okamžitému vyhodnocení psychoaktivních látek. Spolupracují rovněž se specialisty z Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy, kteří pomocí spektometrů dokáží přesně určit typ zajištěné psychoaktivní látky.

1. srpna 2024

