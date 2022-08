Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Let it Roll skončil – přes pět desítek řidičů přišlo o doklad k řízení

NYMBURK/Milovice - Po tři dny se v Milovicích na Nymbursku konal největší hudební festival - Let it Roll. Policisté při něm dohlíželi zejména na to, zda přijíždějící návštěvníci, ale i ti, kteří jej opouštějí, nesedají za volant pod vlivem alkoholu či drog a neohrožují tak další motoristy.

V neděli odpoledne skončil největší hudební drum-bass festival na světě – Let it Roll. Od jeho zahájení, tedy 4. srpna 2022, se na něj sjelo přes 24 tisíc festivalových návštěvníků.

O zajištění veřejného pořádku, ale i monitoring a kontroly v rámci BESipu, se postaralo během celé akce na dvě stě policistů, a to z pořádkové policie, tedy policisté z obvodních oddělení, dopravní služby, situaci monitorovali také kriminalisté, psovodi a v závěru festivalu na veřejný pořádek dohlížela také jízdní policie s koňmi. Po celou dobu festivalu byli a svou činnost vykonávali také celníci, hasiči a záchranná služba (samaritáni).

Policisté rovněž spolupracovali se specialisty z Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy, kteří pomocí spektrometrů a nejmodernějšího zařízení, zapůjčeného hasičským záchranným sborem, dokázali přesně určit typ zajištěné psychoaktivní látky.

Prioritou policistů v rámci konaného hudebního festivalu bylo kontrolovat přijíždějící návštěvníky, zda neřídí pod vlivem alkoholu či drog a neohrožují tak svým nezodpovědným jednáním ostatní motoristy. Kontrolám se samozřejmě nevyhnuli návštěvníci, kteří hudební festival opouštěli.

Za celou dobu trvání akce tak policisté zkontrolovali 6 580 osob a přes 6 800 vozidel. V souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu udělili 114 pokut za více jak 108 tisíc korun. Bezmála čtyřem desítkám řidičů udělili za porušení předpisů kauce za téměř 300 tisíc korun (jednalo se o porušení sociálních předpisů v dopravě, alkohol či odmítnutí podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky).

Podobné hudební festivaly a produkce jsou ale spojeny i se zneužívám návykových látek, tedy nejen alkoholu, ale i drog. Během tří dnů, po které se festival konal, řešili policisté téměř čtyři desítky řidičů, kterým při dechové zkoušce naměřili alkoholu v hodnotách do jedné promile. Tyto řidiče budou policisté řešit v rámci přestupkového zákona. U jednoho z kontrolovaných řidičů překročila při dechové zkoušce hladina alkoholu jedno promile, ten již bude řešen v trestně-právní rovině pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek.

Za volant ale usedlo i 16 řidičů, kteří předtím užili jinou návykovou látku než alkohol, tedy drogy. Po testu, který prokázal jejich přítomnost, budou řešeni pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykových látek.

Při kontrolách zajistili policisté ale i psychoaktivní látky u některých z účastníků. Pětapadesát z nich budou policisté pro držení OPL řešit v rámci přestupkového jednání, jedenáct z kontrolovaných účastníků pak bude řešeno pro podezření z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

A jaké druhy drog policisté na hudebním festivalu zajistili? Bylo to opravdu široké spektrum – od marihuany, přes kokain, hašiš, pervitin po extázi, a další. Jeden z přijíždějících návštěvníků festivalu si např. rostlinu konopí vezl s sebou ve vozidle přímo v květináči (viz video). I on sám byl pod vlivem návykových látek, což prokázal provedený test.

Přes pět desítek řidičů si muselo následně zařídit další odvoz – vzhledem k tomu, že řídili pod vlivem alkoholu či drog, zadrželi jim policisté doklad potřebný k řízení vozu.

Na festivalu byl pro potřeby návštěvníků umístěn i mobilní Pol Point, prostřednictvím kterého bylo možné oznámit jakékoliv protiprávní jednání. Po dobu tří dnů jej využila bezmála desítka návštěvníků, a to zejména cizinci (Velká Británie, Dánsko, SRN, Francie, UKR, a další), kteří přes tuto asistovanou digitální službu oznámili např. krádež zavazadla, ztrátu cestovních dokladů, osobních dokladů, mobilních telefonů, peněženek či drobné výtržnosti.

Po celou dobu konání festivalu se všichni potýkali s vysokými teplotami. Tedy jak návštěvníci, tak i policisté a například i policejní psi. Situaci se snažili průběžně zmírňovat, kropením vody, hasiči.

Letošní festival patřil z pohledu policistů, i přes vysokou návštěvnost, ke klidnějším. Přijaty byly jen jednotky oznámení o rušení nočního klidu. Nicméně i přes povědomost o policejních kontrolách se někteří z účastníků vydali na festival pod vlivem alkoholu či drog . . .



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

8. srpna 2022





