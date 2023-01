Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Lest „zákazníkům“ vyšla

Zatímco jeden odlákal pozornost prodavačky, druhý odcizil cigarety za tisíce korun. Teď po obou pátrají policisté.

Kriminalisté od pátku 6. ledna pracují na objasnění případu krádeže kartonů cigaret v prodejně potravin v ulici Na Poříčí. Nedlouho po poledni přišli do obchodu dva muži a na první pohled se zdálo, že se neznají, opak byl však pravdou. Zatímco jeden odlákal pozornost prodavačky smyšlenou historkou, že by potřeboval prázdně papírové krabice, a tím ji vylákal do skladu, druhý vše nenápadně sledoval. Vmžiku využil chvilky, kdy se zaměstnankyně vzdálila mimo pokladnu, a zpod pultu odcizil několik kartonů cigaret za bezmála dvacet tisíc korun. Poté z prodejny i s lupem utekl, následován druhým s prázdnými krabicemi.

Během chvilky zaměstnankyně lest odhalila, ale oba muži už byli nenávratně pryč. Nezbylo jí tak nic jiného, než kontaktovat linku 158. Pokud muže poznáváte nebo znáte jejich pobyt, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 25. leden 2023

