Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Lest nevyšla

Policisté zadrželi českého řidiče se zákazem řízení, který jim předložil polské doklady, aby tak zakryl svou pravou totožnost.

Policisté z místního oddělení Smíchov zastavili v sobotu dopoledne 20. března bílé sportovní vozidlo ve Wilsonově ulici v Praze 2 a rozhodli se zkontrolovat jeho řidiče. Důvodem byl fakt, že stejné vozidlo již v minulosti kontrolovali a muž sedící za volantem měl v té době platný zákaz řízení do února 2022. To, že to byla dobrá myšlenka, zjistili záhy, za volantem seděl totožný muž. Ten si však na kolegy pravděpodobně nepamatoval, a tak na ně vymyslel lest, aby zakryl svou pravou totožnost. Zatímco v prvém případě se jednalo dle dokladů o občana České republiky, v našem druhém případě se z něj stal řidič s občanským a řidičským průkazem znějících na jméno a příjmení polského občana. Aby svou lest dovedl k dokonalosti, začal na policisty dokonce mluvit polsky. Neuspěl. Policisté mu připomněli, že ho nestaví poprvé, a muž pochopil, že byl odhalen a vydávat se za někoho jiného nebyl dobrý nápad. Na policejní stanici pak byla potvrzena jeho pravá totožnost. Předmětem prošetřování bude i skutečnost, jak k cizím dokladům přišel.



Sedmadvacetiletý řidič se bude zodpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Jan Rybanský - 4. dubna 2021



Odkazy do noveho okna foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem